Nadia Murad: IŞİD Ezidilere soykırım yaptı

IŞİD militanlarının elinden kaçmayı başaran, BM İyi Niyet Elçiliği’ne seçilen ve BM'de insan ticareti mağdurlarının sorunları ile ilgilenen Nadia Murad, Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı Potsdam’da bir konuşma yaptı.

“En kötü muamelelere, tecavüzlere, cinsel köleliğe maruz kaldık. Ve ben hâlâ IŞİD’in elinde 3 binden fazla kadın, çocuk ve erkeğin bulunduğunu biliyorum” diyen Nadia Murad, kendisinin de bundan üç yıl önce IŞİD tarafından Kocho adlı köyünden Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını anlattı. IŞİD'in elinden kaçmayı başaran Murad, travma geçiren mülteciler için hazırlanan bir mülteci kabul programı kapsamında Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine gelmişti.

Annesi ve altı kardeşi IŞİD tarafından öldürülmüş olan 21 yaşındaki BM İyi Niyet Elçisi Nadia Murad, IŞİD’in Ezidilere ve diğer dinî azınlıklara uyguladığı şiddet eylemlerinin soykırım olarak tanınması talebinde de bulundu.

Nadia Murad konuşmasında, "Ben burada olmamı ve size bu konuşmayı yapabilmemi Almanya'nın yardım severliğine ve sığınma ihtiyacı olanlara verilen programa borçluyum” ifadelerini kullandı. Almanya'nın bir IŞİD komutanı hakkında ilk uluslararası tutuklama emrini çıkartan ülke olduğunun altını çizen Murad, Almanya'nın bu konuda öncü rol üstlendiğini belirtti ve bunun dünya çapında koordineli bir sürece dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

'Halen acı çekmekte olan insanlar adına konuşuyorum'

BM İyi Niyet Elçisi Nadia Murad "Ben (IŞİD'den) sağ kurtulmuş bir kişi olarak şu an hâlâ acı çekmekte olan kişiler adına konuşma sorumluluğu taşıyorum. Bu soykırım henüz bitmemiştir. Irak'ta hâlâ 2 bin kadar (IŞİD'in elinden) sağ kurtulmuş kişi var. Bunlara hükümetlere bağlı olmayan sivil toplum kuruluşlarının desteği yeterli değil. Bu nedenle ben Almanya'nın her eyaletine ve ziyaret ettiğim her devlete daha fazla mülteci kabul etmesi için ricada bulunacağım” diyor.

Brandenburg Eyalet Parlamentosu'ndaki Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin ortak önergesi üzerine geçen Aralık ayında belirli sayıda Ezidi mültecinin eyalete kabul edilmesini büyük çoğunluk oyları ile kabul etmişti. Eyalet Parlamentosu Başkanlık Divanı'nın daveti üzerine Ezidilerin ruhanî lideri Baba Şeyh'in de Mayıs ayında bir heyetle Potsdam'a gelmesi planlanıyor.

