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Spor

NADAL'IN ÖZEL KOLEKSİYON SAATİ ÇALINDI MADRİD (A.A)

02 Eylül 2010 13:38

-NADAL'IN ÖZEL KOLEKSİYON SAATİ ÇALINDI MADRİD (A.A) - 02.09.2010 - İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın değeri 300 bin avro olarak açıklanan, "Richard Mille" marka özel koleksiyon saatinin çalındığı açıklandı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Nadal'ın saatinin, geçtiğimiz haftalarda Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen ATP tenis turnuvası sırasında çalındığı bildirildi. "Richard Mille" markasıyla olan reklam amaçlı sözleşmesi mayıs ayında dolan Nadal'ın, çalınan saatinin dünyada sadece 50 adet üretildiği belirtildi.  20 gram ağırlığı ile dünyadaki en hafif saatlerden biri olan ''RM 027 Tourbillon'' adlı saatin, havacılık teknolojisine göre üretildiği bilgisi verdildi. 

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