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Spor

Nadal'dan Cincinnati'ye veda

Andy Murray ve Roger Federer turnuvadan çekilmişti

19 Ağustos 2017 14:17

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'ta Avustralyalı rakibi Nick Kyrgios'a yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Rakibine 6-2 ve 7-5'lik setlerle yenilen 1 numaralı seribaşı Nadal, 5.2 milyon Dolar ödüllü turnuvada dünya 23 numarası Kyrgios'a elendi.

2014 yılında "wild card" ile katıldığı Wimbledon'ın dördüncü turunda da Nadal'ı eleyen Kyrgios, İspanyol rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Turnuvanın yarı finalinde Kyrgios ile İspanyol David Ferrer, ABD'li John Isner ile de Bulgar Grigor Dimitrov eşleşti.

31 yaşındaki Nadal, Büyük Britanyalı Andy Murray ile İsviçreli Roger Federer'in turnuvadan çekilmesiyle pazartesi günü açıklanacak tek erkekler klasmanında 2014 yılından bu yana ilk kez zirveye çıkmayı garantilemişti.

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