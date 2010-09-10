-NADAL YARI FİNALE ÇIKTI NEW YORK (A.A) - 10.09.2010 - Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık Turnuvası devam ediyor. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvada oynanan tek erkekler çeyrek final maçlarında, 1 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal vatandaşı 8. sıradaki Fernando Verdasco'yu, 7-5, 6-3 ve 6-4'lık setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşma, ABD Açık'ta İspanyol tenisçiler arasındaki ilk çeyrek final maçı oldu. Diğer karşılaşmada ise 12 numaralı seri başı Rus Makhail Youzhny, 25. sıradaki İsviçreli Stanislas Wawrinka'yı 3-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Youzhny, ikinci kez Amerikan açık turnuvasında yarı final oynayacak. New York'un Queens ilçesindeki turnuvaya bugün tek bayanlarda 1 numaralı seri başı Danimarkalı Caroline Wozniacki ve 7 numaralı seri başı Rus Vera Zvonareva ile 3 numaralı seri başı Amerikalı Venus Williams ve 2 numaralı seri başı Belçikalı Kim Clijsters arasında oynanacak yarı final maçlarıyla devam edilecek.