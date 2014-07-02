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Spor

Nadal Wimbledon'da 19'luk Kyrgios'e elendi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 2 numaralı seribaşı Nadal, 19 yaşındaki rakibi Kyrgios'e yenilerek 4. turda turnuva veda etti

02 Temmuz 2014 02:09

Wimbledon'ın 4. turunda erkekler dünya sıralamasının 144 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haber de sezonun üçüncü "grand slam" tenis turnuvası Wimbledon'a Nadal veda etti.

Tek erkeklerdeki 4. tur mücadelesinde, geçen sene ilk turda Belçikalı Steve Darcis'e elenen bu yılın Fransa Açık şampiyonu Rafael Nadal ile 19 yaşındaki dünya 144'üncüsü Nick Kyrgios karşılaştı. 2008 ve 2010 Wimbledon şampiyonu Nadal'a karşı "winner"larda (puan kazandıran vuruş) büyük üstünlük kuran genç raket, 7-6, 5-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Son 8 isim arasına kalan Kyrgios böylece üçüncü yılını yaşadığı profesyonel kariyerinin en büyük başarısını elde etti.

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