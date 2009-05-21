Nadal sezon sonunu garantiledi



Teniste dünya klasmanının 1 numaralı ismi Rafael Nadal, sezon sonunda yapılacak ATP Dünya Turu finallerine katılmak için gerekli puanı şimdiden topladı. İspanyol raket ile birlikte dünyanın en iyi 7 tenisçisi, 22-29 Kasım tarihleri arasında Londra'da karşı karşıya gelecek.



Rafael Nadal, son Madrid Açık finalinde en büyük rakibi Roger Federer'e yenilse de, çok başarılı bir sezon geçiriyor.



Genç İspanyol raket, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanısıra, Indian Wells, Monte Carlo ve Roma'da zafere ulaştı. Nadal böylece, sezon sonunda dünyanın en iyi 8 erkek tenisçisini karşı karşıya getirecek ATP Dünya Turu finallerine katılmak için gerekli puanı şimdiden topladı.



5 milyon dolar ödüllü finallere katılmanın bu sezon kendisine koyduğu hedeflerden biri olduğunu söyleyen dünyanın 1 numarası, sakatlığı nedeniyle geçen yıl Şangay'da düzenlenen tur finalinde yer alamamıştı.



