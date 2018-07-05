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Spor

Nadal set vermeden 3'üncü turda 

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHA   Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4'üncü gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Mikhail Kukushin'i mağlup ederek bir üst  tura yükseldi

05 Temmuz 2018 21:16

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHA
 
Wimbledon Tenis Turnuvası\'nın 4\'üncü gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Mikhail Kukushin\'i mağlup ederek bir üst  tura yükseldi.
İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, Mikhail Kukushin\'i 6-4, 6-3 ve 6-4\'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
İki sporcunun da başa baş mücadele verdiği karşılaşmada, Kazak rakibinin sert vuruşları karşısında zaman zaman zorlanan Nadal, 3 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 2 saat 23 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.
İki kez Wimbledon şampiyonu olan İspanyol tenisçi Nadal, bir sonraki turda Alex De Minaur- Pierre Hugues Herbert maçının galibiyle karşılaşacak.

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