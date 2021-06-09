Nadal, Roland Garros'ta 36 set sonra kaybetti

Fransa Açık (Roland Garros) 10 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın Roland Garros'taki 36 setlik galibiyet serisine son verdi.

Arjantinli tenisçi, ilk seti 6-3 kaybettikten sonra ikinci seti 6-4 kazanarak çeyrek final maçında durumu eşitledi. Schwartzman, bu yıl 13 kez şampiyon olan oyuncuya karşı set kazanan ilk oyuncu oldu.

Nadal'ın Roland Garros'taki en iyi set serisi 2016-2018 yıllarındaki 38 üst üste kazanmasıydı. Erkekler Grand Slam rekoru, Fransa Açık'ta arka arkaya 41 set kazanarak Bjorn Borg'a ait.

Nadal, maçın kalan setlerini 6-4 ve 6-0 kazanarak setlerde durumu 3-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.