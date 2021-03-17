Nadal Miami Açık'tan çekildi, Andy Murray özel davetle katılacak

Yaşadığı sakatlıkların izlerini üzerinden atmaya çalışan Andy Murray, 22 Mart’ta başlayacak Miami Açık turnuvasına özel davetle katılacak. Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, sakatlığı yüzünden Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Rafael Nadal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki turnuvada oynayamayacağını belirtti.

Kariyerinde üç Grand Slam zaferi bulunan Andy Murray, tenisi bırakma noktasına geldiği sakatlıkların ardından yeniden mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak bu ayın başında Rotterdam Açık’ta yer alan ve ikinci turda Andrey Rublev’e mağlup olan Murray, çocuğunun doğumu nedeniyle de yakın zamanda Dubai’de gerçekleşen turnuvaya katılmamıştı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ta yer alamayan 33 yaşındaki tenisçi, "Wildcard" ile katılacağı Miami Açık öncesi People dergisine açıklamalarda bulundu:

"Sevdiğim bir şehir ve son 15 yılda burada çok zaman geçirdim. Kendimi rahat hissediyorum. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde maçlara çıkmak istiyorum, özellikle de üst seviyedeki tenisçilere karşı. Bu sayede oyunumun üzerinde çalışmak ve sıralamada yükselmek istiyorum. Sevdiğim sporu oynamaya geri dönmeyi istiyorum."