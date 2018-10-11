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Dünya

Nadal, memleketindeki sel felaketi sonrası temizleme çalışmalarına katıldı

Dünyaca ünlü tenisçi Mallorca Adası'ndaki sel felaketi sonrası eline süpürge alarak temizleme çalışmalarına katıldı

11 Ekim 2018 19:43

16 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi Rafael Nadal, memleketi Mallorca adasında meydana gelen sel felaketi sonrası temizleme çalışmalarına katıldı.

Nadal, felaket dolayısıyla tahliye edilen ve evi kullanılmaz duruma gelen mayorkalılara adada bulunan spor ve tenis tesislerinin kapısını açtı, ardından eline bir süpürge alıp temizlik çalışmalarına katıldı.

İspanya'nın Mayorka adasında meydana sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Felakete ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, "Bugün Mallorca için üzücü bir gün. San Llorenç'daki şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı temenni ediyorum." açıklamasını yaptı. 

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