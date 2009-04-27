T24 LogoT24 Logo
Spor

Nadal hız kesmiyor

Dünyanın 1 numarası Rafael Nadal, Barcelona Açık’ta 5. kez şampiyon oldu.

27 Nisan 2009 03:00


Dünyanın 1 numarası Rafael Nadal, Barcelona Açık’ta 5. kez şampiyon oldu. İspanyol raket finalde vatandaşı Ferrer'i 2 sette yenerek bu seneki üst üste 25. maçını da kazanmış oldu.

Barcelona Açık finalinde iki İspanyol David Ferrer ve Rafael Nadal üst üste 2. yıl da finalde karşılaştı.

Son 4 senenin şampiyonu Nadal, geçen sene 3 sette mağlup ettiği rakibi karşısında bu sefer daha rahat bir maç çıkardı.

İlk setin ilk oyunlarında tenisçiler birbirlerinin servislerini kırsa da Rafael Nadal üst üste aldığı oyunlarla durumu 5-1'e getirdi ve seti de 6-2 kazandı.

İkinci sette toparlanan Ferrer, maça tutunmaya çalıştı ve durumu 5-5'e getirdi. Ama dünyanın 1 numarası ilk önce rakibinin servisini kırdı daha sonra da kendi oyununu kazanarak setten 7-5 galip ayrıldı ve Barcelona'da üst üste 5. şampiyonluğunu kazandı.

Bu yıl üst üste 25. maçını kazanan Nadal, toprak kort turnuvalarında da 24. şampiyonluğuna ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24