Nadal hız kesmiyor



Dünyanın 1 numarası Rafael Nadal, Barcelona Açık’ta 5. kez şampiyon oldu. İspanyol raket finalde vatandaşı Ferrer'i 2 sette yenerek bu seneki üst üste 25. maçını da kazanmış oldu.



Barcelona Açık finalinde iki İspanyol David Ferrer ve Rafael Nadal üst üste 2. yıl da finalde karşılaştı.



Son 4 senenin şampiyonu Nadal, geçen sene 3 sette mağlup ettiği rakibi karşısında bu sefer daha rahat bir maç çıkardı.



İlk setin ilk oyunlarında tenisçiler birbirlerinin servislerini kırsa da Rafael Nadal üst üste aldığı oyunlarla durumu 5-1'e getirdi ve seti de 6-2 kazandı.



İkinci sette toparlanan Ferrer, maça tutunmaya çalıştı ve durumu 5-5'e getirdi. Ama dünyanın 1 numarası ilk önce rakibinin servisini kırdı daha sonra da kendi oyununu kazanarak setten 7-5 galip ayrıldı ve Barcelona'da üst üste 5. şampiyonluğunu kazandı.



Bu yıl üst üste 25. maçını kazanan Nadal, toprak kort turnuvalarında da 24. şampiyonluğuna ulaştı.



