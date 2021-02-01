Nadal: Evlerinde çile çeken insanlar için güzel bir eğlence sunmaya çalışacağız

Rafael Nadal, Avustralya'daki ilk resmi maçına ülkesi İspanya adına mücadele edeceği ATP Kupası'nda çıkacak. ATP Kupası öncesi İspanya formasıyla basın mensuplarının karşısında geçen 34 yaşındaki raket, karantina ile alakalı soruları geride bırakarak tenise odaklanmaları gerektiğini söyleyerek, "Evlerinde çile çeken insanlar için güzel bir eğlence sunmaya çalışacağız" dedi.

Geçtiğimiz yılın ATP Kupası finalisti Nadal, Fransa Açık'ta kariyerinin 20. Grand Slam'ini kazanmıştı. Avustralya Açık öncesi Adelaide'de 14 gün karantinada kaldıktan Melbourne öncesi "A Day at the Drive" gösteri turnuvasında Dominic Thiem'e karşı bir gösteri maçı oynadı.

"Tenisle alakalı konuşmanın tam zamanı"

Nadal, "Buraya vardığımız zaman karantina vardı. Ancak şimdi onun sona erdiğini düşünüyorum. Şu anda tenisle alakalı konuşmanın tam zamanı. Bu sebeple buraya geldik, tenis oynamak ve dünyadaki ve Avustralya'daki izleyicilere güzel bir gösteri sunabilmek için.Evlerinde çile çeken insanla için güzel bir eğlence sunmaya çalışacağız. Tabii ki durum geçen yıla göre çok farklı. Çoğumuz için çok sıradışı bir durum söz konusu. Tenisin içinde olanlarınız bilir, ben Grand Slam'lerden önceki hafta asla tenis oynamam. Bu sebeple biraz farklı ve garip bir durum. Ama buradayım ve takımın geri kalanı da burada ve her an en iyimizi vermeye çalışacağız. Herkes oynamaya hazır. Herkes en mücadeleci şekilde oynamaya hazır. Rafael Nadal, ATP Kupası'na B Grubu tek erkekler maçında Avustralyalı Alex de Minaur'a karşı Rod Laver Arena'da oynayacağı maçla başlayacak. İspanya, ATP Kupası'nda geçtiğimiz sene Novak Djokovic'in başını çektiği Sırbistan'a finalde mağlup olmuştu. şeklinde konuştu.