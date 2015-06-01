Nadal, 2 milyonluk saatiyle maç yaptı

Dünya tenisinin önemli oyuncularından İspanyol Rafael Nadal’ın Fransa Açık Tenis Turnuvası boyunca kolunda 775 bin dolarlık (Yaklaşık 2 milyon lira) saatle tenis oynadı. Nadal, sadece 50 tane üretilen Richard Mille marka saatle oynadığı maçlar boyunca sporun gerektirdiği bütün hareketleri yaptı.

Nadal’ın kolunda bir servetle tenis oynaması eski kadınlar dünya 1 numarası Lindsay Davenport’a soruldu. Davenport yaptığı açıklamada, “Saat çok pahalı. Ben asla bunu yapamazdım” dedi.

Nadal’la birlikte dünya tenisinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Roger Federer’in saat sponsoru ile Rolex. Fakat Federer hiçbir maçında Rolex saat ile müsabakaya çıkmadı.