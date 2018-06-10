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Spor

Nadal, 11'inci kez Fransa'da zirvede

PARIS,(DHA) Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu

10 Haziran 2018 22:20

PARIS,(DHA)

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. İspanyol tenisçi, finalde Avusturyalı Dominic Thiem\'i 3-0 yenerek bu turnuvadaki 11\'inci zaferine ulaştı.
Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık\'ın 15\'inci ve son gününde dünya 1 numarası Nadal ile 7 numaralı seribaşı Thiem finalde karşılaştı.
İlk sette Thiem\'e karşı üstünlük kurmakta zorlanmayan Nadal, seti 6-4 kazandı. İkinci sete rakibinin servisini kırarak başlayan Nadal, bu seti de 6-3 kazanarak setlerde durumu 2-0\'a getirdi. Oyun içerisinde parmağından yaşadığı sakatlığa rağmen üçüncü sette de rakibine üstünlüğü bırakmayan 32 yaşındaki raket, seti 6-2 aldı ve rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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