-NABUCCO PROJESİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KAYSERİ (A.A) - 08.06.2011 - Hazar ile Kafkaslar'daki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hazırlanan Proje Destek Anlaşmaları'nın (PSA) resmi imza töreni öncesi, şirket yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Nabucco Yönetici Direktörü Reinhard Mitschek, Yürütme Kurulu Başkanı Werner Auli, Botaş Genel Müdürü Fazıl Şenel, proje ortağı şirketlerden Bulgaristan Enerji Holding yetkilileri Maya Hristova ve Jordan Georgiev, Transgaz şirketi yetkilisi Sorin Tiberiu Keszeg, MOL şirketi yetkilisi Sander Fasimon, RWE şirketi yetkilisi Stefan Judisch ve OMV Üst Yöneticisi Gerhard Roiss katıldı. Nabucco Yönetici Direktörü Mitschek, toplantıda yaptığı açıklamada, 5 ülkenin bir araya geldiği proje kapsamında bugün tarihi bir törene şahitlik edeceklerini belirtti. Proje kapsamında ülkelerin yakınlaşması ve yasal çerçeve için 2009 yılında hükümetler arasında anlaşma imzalandığını hatırlatan Mitschek, bugün imzalanacak proje destek anlaşmalarıyla finansman ve projenin yürütülmesi konusunda önemli aşama kaydedileceğini bildirdi. Bu anlaşmalarla gazın transit geçeceği ülkeler arasında işbirliğinin sağlanacağını anlatan Mitschek, projenin bundan sonraki aşamasında ihale stratejisi ve taahhüt stratejisinin sonuçlandırılması, açık sezon kapasite pazarlama sürecinin başlatılması, tedarik faaliyetlerinin başlaması, ilk gaz nakliye aşaması, çevresel ve etki araştırması, yol ve inşaat ruhsatlarının alınması, son yatırım kararı ve 2013 yılında inşaatın başlaması sürecine gelinmiş olunacağını kaydetti. Yabancı gazetecilerin, projenin uygulanmasının 2 yıl ötelenmesi konusundaki tartışmalara ilişkin soruları üzerine Mitschek, hazırlık aşamasındaki projede gaz tedariğinin önemli olduğunu, hizmet sürecinin senkronize hale getirilmesi gerektiğini, ancak bundan sonra ötelemenin söz konusu olmayacağını söyledi. Gazetecilerin, proje maliyetinin önce 7,9 milyar avro olarak açıklandığını, ancak daha sonra 12-15 milyar avro arasında rakamlar telaffuz edildiğini hatırlatmaları üzerine Mitschek, ''Bu konu tam bir spekülasyon. Başlangıç maliyeti olarak belirlediğimiz 7,9 milyar avroluk rakamı değiştirmemiz için sebep yok. Ancak, bazı maliyetlerde değişiklikler olabiliyor. Bu konuda çok etkin ve yetkin bir ekip görev yapıyor. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlandığında maliyet konusundaki tam rakamı açıklayabiliriz'' dedi. Botaş Genel Müdürü Fazıl Şenel de, proje maliyetinin azaltılması için gereken desteği verebileceklerini söyledi. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının giderek arttığına dikkati çeken Şenel, belirli sürelerle Nabucco Projesine destek verebileceklerini, bunun için işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Proje kapsamında Avrupa'ya taşınacak gazın miktarı konusunda tereddüt olup olmadığının sorulması üzerine de RWE şirketi yetkilisi Stefan Judisch, Avrupa'nın 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak gaz kapasitesinin söz konusu olduğunu bildirdi.