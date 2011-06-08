-NABUCCO PROJE DESTEK ANLAŞMALARI İMZALANDI KAYSERİ (A.A) - 08.06.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Nabucco Projesi gibi uluslararası ilişkilerden arındırılamayacak kadar büyük projelerin tehditleri ve fırsatlarının bitmeyeceğini belirterek, ''Zaman zaman yokuş çıkılır zaman zaman da yokuş inilir fakat eninde sonunda bitirilir'' dedi. Hazar ile Kafkaslar'daki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hazırlanan Proje Destek Anlaşmaları (PSA), Kayseri'de düzenlenen resmi törenle Nabucco şirketleri ve transit ülke hükümetlerinin ilgili bakanları tarafından imzalandı. Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde yapılan imza törenine Nabucco Projesi tarafları olan Türkiye'den BOTAŞ, Bulgaristan'dan Bulgaristan Enerji Holding (Bulgargaz), Macaristan'dan MOL, Avusturya'dan OMV, Almanya'dan RWE ve Romanya Transgaz şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra, AB Enerji Komisyoneri Günther Oettinger, büyükelçiler, ABD Avrasya Enerji Temsilcisi Richard Morningstar, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileri de katıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, PSA'ların Kayseri'de imzalanmasından ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi. Nabucco Projesi için hükümetlerarası anlaşmaların 13 Temmuz 2009 tarihinde Ankara'da imzalandığını hatırlatan Yıldız, daha sonra kendilerinin bakan ve bürokratlar seviyesinde projenin önünün açılmasına yol açacak bütün icraatları yaptıklarını kaydetti. Bugün imzalanan PSA'larda kamulaştırmalardan, vergilere, personel ve istihdama kadar 40'a yakın teknik detayların bulunduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti: ''Bu tür projeler gerek taşıyıcı olarak bizlerin gerek kaynak gerekse kaynak ülkelerin ortak projesi olarak ortaya çıkarlar. Türkiye elinden geleni ortaya koydu. Benzer siyasi iradeyi Avrupa ülkelerinden de bekleriz. Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğu aşikardır. Türkiye'nin AB üyeliğini bir kısım siyasi meselelerle ötelemenin doğru olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.'' -SIRA KAYNAK ÜLKELERDE- Türkiye'nin Nabucco için olumlu tutumunu devam ettirmeyi sürdüreceğini ifade eden Enerji Bakanı, şimdi sıranın kaynak ülkelerde olduğunu söyledi. Bakan Yıldız, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Rusya Federasyonu, dünya konjonktürü uygun olması halinde de İran'ın kaynak ülke olarak Avrupa'nın arz güvenliği konusunda mutlaka menfaatlerinin örtüşeceği projeler bulunduğunu vurguladı. Dünyanın büyüdüğünü, Türkiye'nin ise dünyanın ortalama büyüme hızından daha hızlı büyüdüğünü belirten Taner Yıldız, Türkiye'nin hedefinin dünyada en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmek olduğunu kaydetti.