Nabızsız kız, by-pass'la yaşama tutundu

Nadir görülen nabızsızlık hastalığı (Takayasu arteriti) bulunan damarları tıkalı 16 yaşındaki A.S'ye by-pass umut oldu.



Dünyada nadir görülen bir hastalığı olan liseli kıza, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde by-pass ve kalp kapağı ameliyatı yapıldı.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, dünyada nadir görüldüğü belirtilen nabızsızlık hastalığı (Takayasu arteriti) bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi A.S'ye by-pass ve kalp kapağı ameliyatının, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan İpek başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.



Lise öğrencisi kızın daha önce 2 kez sekel bırakmayan felç ve 2 kez kalp krizi geçirdiği ifade edilen açıklamada, 6 ay önce de koroner damarına stent uygulandığı kaydedildi.



Açıklamada, A.S'nin koroner damarlarından birinin tam tıkalı olması, diğer 2 koroner damarının hayatı tehdit edecek şekilde ciddi darlığı ve mitral kapağında ciddi yetersizlik bulunması nedeniyle 19 Şubatta acilen açık kalp ameliyatına alınarak, 2 damarına koroner by-pass ve mitral kapak değişiminin yapıldığı bildirildi.



Takayasu arteriti nedir?



İlk defa Japon göz doktoru Takayashu tarafından, 1908 yılında tanımlanmış, aortta ve büyük kollarında görülen, nedeni tam olarak anlaşılamamış kronik yangısal bir hastalıktır. 40 yaşın altındaki bayanlarda daha sık görülür. Baş dönmesi, halsizlik ve kolda uyuşma gibi belirtileri vardır.

