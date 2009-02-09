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Sağlık

Nabız atışı kalp krizi hakkında ipucu veriyor

Dinlenme durumunda bir dakikada kalp atışı ölçümünün, kadınlarda kalp hastalıkları riskinin göstergesi olduğu bildiriliyor.

09 Şubat 2009 02:00

Dinlenme durumunda bir dakikada kalp atışı ölçümünün, kadınlarda kalp hastalıkları riskinin göstergesi olduğu bildiriliyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, Amerikalı araştırmacılar kalp atışı ölçümüyle, kalp hastalıkları riski arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla bugüne dek yapılan araştırmalarda erkeklerin ön planda olduğunu belirterek bu kez sadece kadınlar için kapsamlı bir araştırma yaptı.

Menopoz sonrası dönem yaşayan, kalp rahatsızlığı olmayan ve dinlenme durumunda kalp atışları ölçülen 129 bin kadın yaklaşık 7 yıl süreyle izlendi. Araştırma sonunda dinlenme durumunda bir dakika süreyle kalp atışları 76'nın üzerinde olanların kalp krizi de dahil olmak üzere kalp hastalıkları riskinin yüksek, ölçümleri 62 ve altında olanlarda ise bu riskin az olduğu açıklandı. Araştırmada, 2 bin 281 kadının ölümcül ve ölümcül olmayan kalp krizi geçirdiği ve bin 877 kadının ise felç geçirdiği belirlendi. Halk arasında daha çok 'nabız' olarak bilinen kalp atış oranı, erişkinde dakikada 60-90, çocuklarda 80-100 ve bebeklerde 100-120 arasında olduğunda normal kabul ediliyor.

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