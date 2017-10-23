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Spor

Nabil Dirar'dan derbi açıklaması: Sonuç bizim için üzüntü verici

"Maçın son anlarında belki de enerjimiz, gücümüz yetmedi"

23 Ekim 2017 00:46

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, sonucun kendileri adına üzüntü verici olduğunu söyledi.

Rakiplerinin maçın yaklaşık son 15 dakikasında 10 kişi oynadığı sürede golü bulabileceklerini savunan Faslı futbolcu, defansif olarak iyi performans sergilediklerini ve kişisel olarak kendi oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Nabil Dirar'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle:

"Kötü başladığımız bir akşamdı ama daha sonra dönmeyi bildik. Rakibin yüksek bir özgüveni vardı. 8 puan farkın verdiği özgüvenle sahadalardı.

Biz de o puan farkını eritmek için sahadaydık. İyi bir maç çıkardık, özellikle defansif anlamda iyiydik."

"Son dakikalarda enerjimiz, gücümüz yetmedi"

"Bizim için pişmanlık verici, üzüntü verici bir akşam oldu. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra golü bulabilirdik. Son dönemde belki enerjimiz, gücümüz yetmedi ve istediğimiz pozisyonları yaratamadık.

Sağlık sorunum yok, şu anda iyiyim. Bahsedilen sakatlık 2 gün önceydi. Bu akşam kendimi çok iyi hissettim saha içerisinde. Bu akşamla alakası olmayan bir konuydu. İlk derbi karşılaşmamı oynadım, performansımdan dolayı kişisel olarak mutluyum."

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Nabil DirarGalatasarayFenerbahçeDerbiAçıklamaÜzüntüPişmanlık

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