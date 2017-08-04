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Spor

Nabil Dirar: Tehlikeli bir takım görüntüsü verdik

"Fiziksel anlamda yüzde 100'ümüze varmadık"

04 Ağustos 2017 02:04

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la evinde 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Nabil Dirar, oynadıkları oyunla tehlikeli bir takım görüntüsü verdiklerini söyledi.

Taraftarın desteğinden memnuniyetini dile getiren Dirar, şöyle konuştu:

Kendimi çok çok iyi hissediyorum. Süper hissediyorum. Dolu bir statta oynadık. Taraftarlar maçın tamamında arkamızdalardı.

Son derece büyük bir motivasyonla sahaya çıktım. Hep birlikte turu geçmeyi başardık. Bizim için çok iyi bir deneyim oldu.

"Fiziksel anlamda yüzde 100'ümüze varmadık"

İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Tehlikeli bir takım görüntüsü verdik. Bir yandan da şöyle bir nokta var, özellikle son 20 dakikada birlikte savunma yapmakta zorlandık. Fiziksel anlamda yüzde 100'ümüze vardığımızı düşünmüyorum. Sonuç olarak turu geçtik, ancak zamana ihtiyacımız var.

Valbuena bana gerçek bir orta yaptı. Bana sadece dokunmak kaldı. Golden sonra ona giderek teşekkür ettim.

 

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