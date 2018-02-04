Nabil Dirar, Negredo'ya özendi; Fenerbahçe fırsat tepti

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Üstüste 2. berabeliğini alan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesini değerlendirememiş oldu.

Ayrıca Fenerbahçeli Nabil Dirar, tıpkı Beşiktaşlı Negredo'nun dün oynanan Bursaspor maçında yaptığı gibi kendi kalesine ve rakip kaleye 1 gol atıp, takımı adına 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği karşısında kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde oynayan Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao yedekler arasında otururken, İsmail Köybaşı kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Kocaman, Oğuz Kaan Güçtekin, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'ya şans verdi. Gençlerbirliği'nde ise cezalılar Skuletic ve Skecic kadroda yer almayan isimler oldu.

Maça Fenerbahçe oldukça hızlı başladı. 7. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Soldado'nun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı. 20. dakikada bu kez Alper'in şutunda top direkten döndü.

İlk yarıda rakibine fırsat vermeyen Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında yine bir bireysel bir hatayla golü kalesinde gördü. 45. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Jailton'un ortasında ceza sahası yayı içinde Dirar ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in önde kalmasıyla kaleye yönelen top ağlarla buluştu ve devreye konuk takım 1-0 önde girdi.

Fenerbahçe, 2. yarının ilk dakikasında beraberliği yakaladı. Alper orta sahadan aldığı topla orta sahadan ilerledi ve nefis bir vuruşla skora dengeyi getirdi. Son golünü ligin 2. haftasında Trabzonspor'a atan başarılı fubolcu, 18 hafta sonra golle tanışmış oldu. Fenerbahçe'nin 2. yarıdaki baskılı oyunu çok geçmeden 2. golü de getirdi. 61. dakikada Valbuena'nın ortasında Ahmet Oğuz'un müdahalesi yetersiz kaldı ve Dirar takımını öne geçiren gole imza attı.

Ancak bu üstünlük de 8 dakika sürdü. 69. dakikada Ahmet İlhan'ın ortasında Mehmet Topal sektirdi, arka direkte tamamlayan sonradan oyunda giren Milinkovic oldu.

Kalan bölümde Fenerbahçe'nin baskısı sonuç vermedi. Karşılaşma da 2-2 sona erdi. Fenerbahçe böylece şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesini değerlendirememiş oldu. Sarı lacivertliler, haftayı 38 puanla tamamladı.

Son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Gençlerbirliği ise 21 puanda.

