Bakan Nabi Avcı: Şimdi ben Türk bayrağını kaldırtsam!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 'çözüm süreci'yle ilgili ziyaret ve toplantılarına Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde devam etti.

Bakan Avcı, Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. Sinema Salonu'nda, AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar, AK Parti Muğla İl Başkanı Nihat Öztürk, Yatağan Belediye Başkanı CHP 'li Hasan Haşmet Işık'la toplantı düzenledi.

Yaklaşık bin kişinin izlediği toplantıda söz alan Yatağan Termik Santrali'nde işçi Ferhat Zeki Küçükköse, MHP'li olduğunu belirterek, "Açılım projesi Türk milletini esirleştirme, devletsizleştirme, bayraksızlaştırma, ezansızlaştırma projesidir" dedi.

Bakan Avcı da Küçükköse'ye "Bu bayrağı bu millet sokakta bulmadı. Yapma, bunları deme. Üstüne vazife olan olmayan herkesin bu konularda konuşmaması gerekir. Türk devlet geleneğine aykırı, milletin, devletin geleceğini sıkıntıya sokacak ve milletin kırmızı çizgilerini ihlal edecek hiçbir şey söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanı olarak bu sürecin önümüze açacağı imkanları çok net görüyorum. Sürecin kesintiye uğramaması için çok konuşulmaması, sulandırılmaması lazım" yanıtını verdi.

Oturduğu masanın üzerine Türk bayrağı serilmesini de eleştiren Bakan Avcı, "Bayrak masada örtü olarak kullanılamaz. Bayrak Yasası'na ters. Ama arkadaşlarımız iyi niyetli bir şekilde bayrağı sermiş. Şimdi ben bayrağı kaldırtsam, basın hemen 'Bakan bayrağı kaldırttı' diye manşet atar" dedi.

Doğan Haber Ajansından Cavit Yalçın'ın haberine göre, Madenler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Emine Aldağ da Bakan Avcı'ya, okullarında ne zaman serbest kıyafet uygulaması başlatılacağını sordu. Bakan Avcı, Emine Aldağ'a, "Ailen burada mı? Onlara bir soralım bakalım istiyorlar mı?" sorusuyla yanıt verdi. Bunun üzerine, Emine Aldağ'ın asgari ücretle mermer işçisi olarak çalışan babası Yusuf Aldağ, "Öğrenciler genellikle serbest kıyafetli olmak istiyor. Ama bazı aileler çocuklarına kıyafet alamıyor" dedi. Avcı da "Aileler için bu serbest kıyafet konusu ciddi bir masraf kapısı açıyor. O nedenle biz bu konuyu tekrar düşüneceğiz. Bununla ilgili bir kamuoyu araştırması da yapıyoruz" dedi.

Toplantının sonunda partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Avcı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek toplantıya katılmak Yatağan'dan ayrıldı.