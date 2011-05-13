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Politika

NABİ AVCI HASTANEYE KALDIRILDI ESKİŞEHİR (A.A)

13 Mayıs 2011 17:01

-NABİ AVCI HASTANEYE KALDIRILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 13.05.2011 - Eskişehir Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Fidan, AK Parti Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı Nabi Avcı'nın vertigo tanısıyla Yunusemre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi. Fidan, Yunusemre Devlet Hastanesinde düzenlendiği basın toplantısında, Avcı'nın dün gece 23.00 sıralarında, baş dönmesi ve bulantı şikayetleriyle hastanenin acil servisine başvurduğunu kaydetti. Avcı'nın yapılan tetkikler sonucunda vertigo tanısıyla hastanenin Nöroloji servisine yatırıldığını ifade eden Fidan, Avcı'nın bir kaç gün gözlem altında tutulduktan sonra normal yaşantısına devam edebileceğini bildirdi. Fidan, vertigonun baş dönmesi rahatsızlığı olduğunu da sözlerine ekledi.

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