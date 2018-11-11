n11.com, ‘siren' mesajı için özür diledi

e-ticaret sitesi n11.com, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir mesaj paylaştı. Site, tepkiler üzerine özür diledi ve konunun yanlış anladıldığını belirtti.

n11. İsimli alışveriş sitesi, dün mobil kullanıcılarına şu ifadelerin kullanıldığı bir mesaj gönderdi:

“İçimize sinmedi, rahatsız olabileceğini göze alarak – en azından siren çalmayarak- mesaj atıyoruz. Saat 00.00 itibarıyla özel indirimli ürünler sayfası açılacak…”

n11’in bu mesajının Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde “en azından siren çalmayarak” ifadesi kullanılarak paylaşılması tepki gördü. Site, konunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek ekşisözlük üzerinden bir özür yayınladı.

n11.com'un sitelerinde büyük harf kullanımına izin vermeyen ekşi sözlük'te yer alan özrü şöyle:

"değerli kamuoyuna,



bu gece saat 00:00’da uygulamamızdan atılan bildirimle ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.



öncelikle, şu an derin bir üzüntü yaşadığımızı tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmak isteriz.



gece yarısı rahatsızlık vermemek amacıyla sessiz modda gönderilen bildirim metnine, kampanya temamız olan “siren” kavramını konu etmek, aziz ata’mızın hatırasına sahip çıktığımız bu günde maalesef çok yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır.



cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder atatürk’e ve onun ilkelerine bağlılığımız bizim en vazgeçilmez değerlerimizden biri iken, bu talihsiz durumla karşılaştığımız için oldukça üzgünüz. bu yanlış anlaşılmaya mahal veren bildirimden dolayı içtenlikle özür dileriz.



n11.com"