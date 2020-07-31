N'Sakala transferi bitti; 2 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Fabrice N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’taki 4 yıllık kariyeri sona eren Caner Erkin’le vedalaşması beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun yerini Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’yla doldurdu. beIN SPORTS'un son dakika haberi göre; N'Sakala, Beşilktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve bonservisini eline almıştı. Demokratik Kongolu sol bekin, Kara Kartal'dan yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edilen N'Sakala'nın eski hocası Sergen Yalçın'la yeniden bir araya gelmek için Beşiktaş'ın yolunu tuttuğu gelen haberler arasında.

N’Sakala bu sezon forma giydiği 29 lig maçında 4 asiste imza atarak takımının 5. sırada bitirdiği ve Türkiye Kupası’nda final oynadığı sezonda başarılı bir görüntü çizmişti.