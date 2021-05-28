n11 halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu

İnternet alışveriş ve e-ticaret sitesi n11'in sahibi olan Doğuş Planet, yurtiçinde halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan taslak izahnameye göre şirketin yüzde 15,3'ü halka arz edilecek.

Bloomberg'e göre taslak izahnamede hisse başı halka arz fiyatı yer almadı. Ancak şirketin 182,6 milyon liradan 215,6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi.

Kesinleşmemiş bu rakamlara göre şirketin yüzde 15,3'ü halka arz edilecek. Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre Türkiye e-ticaret pazarında yüzde 6,5 pay ile üçüncü büyük oyuncu olan şirketin toplam ticaret hacmi yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.

Satıcılardan alınan komisyon, lojistik ve reklam başta olmak üzere çeşitli gelir kalemlerinden oluşan 2020 hasılatı yüzde 56 artışla 1 milyar lira, 2020 yılı net kârı yüzde 33 artışla 58,5 milyon lira olarak gerçekleşti.