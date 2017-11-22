MZ: Schulz koalisyonu reddeden tavrından vazgeçmeli

Frankfurter Allgemeine Zeitung koalisyon konusundaki yorumunda, Sosyal Demokrat Parti'nin yeniden Hristiyan Birlik Partileri ile büyük koalisyonu devam ettirme ihtimalini değerlendiriyor:

"Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier şu an partilerüstü davranıp, devlet adamına yakışan bir biçimde partisi Sosyal Demokrat Parti'yi uzlaşmaksızın muhalefette kalma tavrını bırakıp hükümet sorumluluğu almaya ikna ederse, ironi olur. Steinmeier bunu partinin bir neferi değil, mantığın sesi olarak yapmış olur. Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz bu sese kulak verirse, birkaç kez kazançlı çıkar. Zira Hür Demokrat Parti'ye devletin çıkarlarına uygun siyasi sorumluluğun ne anlama geldiğini gösterir. Avrupa siyasetinin zamanının geldiğini göstermiş olur. Ve olası bir seçim kampanyasında neden bu fırsatı kullanmadığını açıklama mahcubiyetinden de tasarruf etmiş olur. Burada heyecanlandıran soru şu: Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti koalisyon görüşmelerine başlarsa, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti buna nasıl tepki gösterir?"

Nürnberger Zeitung ise koalisyon görüşmeleriyle ilgili yorumunda şimdiki hükümetin gücünü kaybettiğine dikkat çekiyor:

"Merkel hükümeti gerçi geçici olarak önceden olduğu gibi şimdi de görevde ve acil bir durumda aylarca görevine devam edebilir ancak sadece yarım güçle. Bu durum Alman hükümetinin kendisine güçlü bir destek sunacağından yola çıkan Fransa Cumhurbaşkanı'nın Avrupa hamlesi için düşünülebilecek en uygunsuz durum. Berlin'deki bu kötürüm uzun sürerse, gelişmeler Almanya'yı teğet geçebilir. Henüz çok geç değil, koalisyonun baş aktörleri görev almayı reddeden Sosyal Demokratlar'la müzakere masasına dönebilir. Cumhurbaşkanı hepsini esaslıca harekete geçirsin."

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel koalisyon görüşmelerinin sona ermesini Avrupa politikaları açısından yorumluyor:

"Jamaika koalisyonu hayalinin sona ermesi Alman politikasının elitlerine ağır hatalarını düzeltmeleri için ikinci bir şans sunuyor. Erken seçimlere gidilirse, siyasi partiler seçim kampanyasında Avrupa politikasına daha fazla yer verebilir. Bunu nasıl yapacaklarını Macron'dan öğrenebilirler. Sonuç olarak Fransa'da yükselen Macron yıllardan bu yana Avrupa'daki üst düzey hiçbir politikacının yapamadığını başardı: Avrupa projelerinin geleceğini seçim programının odak noktasına yerleştirdi ve bununla çoğunluğun desteğini kazandı. Avrupa'nın böyle politikacılara ihtiyacı var. Almanya'nın da."

Mittelbayerische Zeitung'un hükümet kriziyle ilgili yorumu ise şöyle:

"Almanya'nın şu sıralar reddeden tavrıyla bilinen iki önemli şahsiyeti var: Hür Demokrat Parti lideri Christian Lindner ve Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz. Lindner moral bozukluğu nedeniyle Jamaika koalisyonu görüşmelerini sona erdirdi. Schulz ise Sosyal Demokrasiyi yeniden dar görüşlü bir biçimde korku ve kaygı içinde olabileceği bir muhalefet çizgisine zorluyor. Jamaika koalisyon görüşmelerinin rezil bir biçimde bitmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti üzerinde koalisyon görüşmelerini uzun süre reddedememe ve belki de yeniden büyük koalisyona gitme baskısını artırıyor. Schulz'un sorunu hükümetin kurulması çalışmalarına yeniden dönme yönünde çark ederse, bunu büyük bir imaj kaybına uğramadan yapamaması. Buna rağmen Schulz koalisyona katılmayı reddeden tavrından vazgeçmeli. Bunu ülkeye duyduğu sorumluluk nedeniyle yapmalı."

HT/ÖA

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