MZ: Schäuble solcuların umut ışığı olacak

Almanya'da seçimlerin ardından yeni Federal Meclis başkanlığına şimdiki Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin aday gösterilmesi bekleniyor. Ludwigsburger Kreiszeitung Schäuble'nin aday gösterilecek olmasını olası üçlü koalisyon açısından değerlendiriyor:

"Her hükümette maliye, anahtar konumdaki bakanlıktır. Anlaşılan o ki Başbakan Merkel şimdi bu makamı olası koalisyon ortakları Hür Demokrat Parti (FDP) ile Yeşiller Partisi'ne gümüş tepside sunuyor. Merkel, Schäuble'yi kızağa çekmek suretiyle üçlü koalisyona armağan hazırlıyor. Ve bunu da daha sondaj görüşmelerine başlamadan yapıyor. Merkel, euro krizinin yeniden başgösterdiği ve dünya çapında finans politikalarında ağır kırılmaların yaşandığı bir dönemde yeni koalisyonun maliye bakanlığı konusunda çürük bir mala yaklaşır gibi bir tavır almamasını istiyor. Öte yandan bu bakanlığı isteyen ve bu konuda en fazla şansı bulunan Hür Demokrat Parti'nin de (FDP) bu görevin üstesinden gelme kapasitesinde bir halef bulması gerekiyor.”

Westfälische Nachrichten gazetesi ise Federal Meclis başkanlığı için Wolfgang Schäuble'nin doğru seçim olduğu görüşünde:

"Sözünü esirgemeden söyleyen, hitabeti de iyi olan Baden-Württembergli bu politikacı, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Federal Meclis'e girecek olmasına verilmiş iyi bir yanıt. Schäuble'nin zengin bir siyasi deneyimi ve parlamenter otoritesi olduğu biliniyor. O bir nevi bir 'disiplin amiri' olarak meclisi tehdit eden atmosfer değişimine karşı koyacak güçte bir kişilik. Wolfgang Schäuble şimdiki meclis başkanı Norbert Lammert değil, ama yine de doğru seçim.”

Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin yorumu da aynı konuda:

"Schäuble gerçekten provokasyonlara çok meraklı olan AfD Meclis Grubu'nu hizaya getirmeyi başarabilecek ender politikacılardan biri. Onun deneyimleri, sert tavrı ve iğneleyici mizah anlayışı işe yarayabilir. Schäuble aslında muhafazakar bir politikacı. Ama belki de kaderin bir cilvesi olarak Schäuble şimdi solcuların meclisteki umut ışığı olacak. Ne kadar şaşırtıcı bir kariyer!”

Suudi Arabistan'da artık kadınların da araba kullanabilmesine izin verilecek. Frankfurter Allgemeine Zeitung bu adımın ardında ülkenin daha kapsamlı reform planları olduğu görüşünü savunuyor:

"Bin Selman, Suudi Arabistan'ı petrolden bağımsız kılmayı ve ekonomik reformlar üzerinden toplumsal değişimin yolunu açmayı istiyor. Bu hedef doğrultusunda kadınlar önemli rol oynuyor. Bu ülkede yıllardan bu yana en fazla üniversite mezununu kadınlar oluşturuyor. Gelecekte onların sadece araba sürmeleri değil, çoğunluğunun çalışma hayatına atılması da isteniyor. "2030 Vizyonu” adlı proje artık nihayet Suudi Arabistan'daki reform tıkanıklığını giderme azmini taşıyor ve ülkede Vahabilikle oluşturulan katı paktlar giderek geriletiyor. Burada söz konusu olan sosyal refah devleti yerine iktidardaki Suud Krallığı'nın yeni bir toplumsal sözleşme imzalamak istemesidir. Bu zorlu geçiş sürecinin başarıyla sonuçlanması Batı'nın çıkarınadır. Zira reform programı başarısız kalacak olursa Ortadoğu'da geriye kalan tek bölgesel güç Suudi Arabistan da başarısızlığa uğramış olacaktır.

ÇA/HS

©Deutsche Welle Türkçe