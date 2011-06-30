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Yaşam

Myspace bedavaya satıldı!

News Corp, 580 milyon dolara satın aldığı Myspace'i 6 yıl sonra neredeyse bedavaya verdi.

30 Haziran 2011 03:00

T24- News Corp, 580 milyon dolara satın aldığı Myspace'i 6 yıl sonra neredeyse bedavaya verdi. Sitenin yeni sahibi Specific Media ile Justin Timberlake.
 
Ruport Murdoch'ın sahibi olduğu dev medya kuruluşu News Corp. 6 yıl önce bünyesine kattığı MySpace sosyal paylaşım ağını sonunda sattı. Facebook ve Twitter gibi ağların hızla popülerlik kazanması sonucu eski parlak günlerinden eser kalmayan MySpace'in yeni sahibi Specific Media ile Justin Timberlake.

News Corp, 2005'te MySpace için 580 milyon dolar ödemişti. Kesin rakam açıklanmasa da Specific Media'nın satın alma için 35 milyon dolar ödediği söyleniyor.

1999'da kurulan Specific Media'nın üç kardeş ortağı, MySpace'i yeni yazılımlarla yenileyip eski popülerliğini kazandıracaklarını söyledi. MySpace'in yeni sahipleri arasında Justin Timberlake de bulunuyor. Timberlake'in özellikle yeni tanıtım kampanyalarında rol alması bekleniyor.

News Corp grup muhaesebesinde MySpace'i gçsterdiği 'Diğer' kalemi altında 2010'da 156 milyon dolar zarar göstermişti. Firmadan son ik yıl içinde yüzlerce kişi işten çıkarılmıştı.

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