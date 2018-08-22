Myra ve Andriake'de Anadolu'da eşi olmayan eserler bulundu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- MYRA ve Andriake kazıları başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazılarda kentin tarihine ışık tutacak sikke, cam, seramik ve metallerden oluşan çok sayıda küçük obje ortaya çıkarıldığını, buluntular arasında Anadolu\'da ilk kez rastlanılan ünik eserler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında, Antalya\'nın Demre ilçesinde, Likya Birliği\'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra ve limanı konumundaki Andriake antik kentlerinde yaklaşık 2 aydır süren yaz dönemi arkeolojik kazılar tamamlandı. Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında 9 yıldır süren Myra- Andriake kazılarının bu yılki bölümünde Akdeniz, Koç, İstanbul ve Süleyman Demirel üniversitelerinden bilim insanları, arkeoloji öğrencileri ve 35 işçi görev yaptı.

Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Demre Belediyesi\'nin desteğiyle yürütüldüğünü kaydetti. Yaz dönemi kazıların Andriake Liman Kenti\'nde yürütüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Çevik, \"Artık açık bir hava müzesi, Likya Uygarlıkları Müzesi\'ne dönüşen Andriake\'de ilk kez tersane bölgesinde bu yıl kazı yapıldı. Diğer kazı alanları \'A\' kilisesinin kuzey, \'B\' kilisesinin güney birimleri, nekropol ve batı hamamı oldu. Kazı ve araştırma çalışmalarının yanında daha önce kazı yapılan alanların konservasyon çalışmaları yapıldı\" dedi.

ANADOLU\'DA EŞİ OLMAYAN ESERLER

Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazılarda dönemin önemli şehircilik ve mimari bulgu ve tespitlerin yanı sıra kentin tarihine ışık tutacak sikke, cam, seramik ve metallerden oluşan çok sayıda küçük eser de ortaya çıkarıldığını kaydetti. Buluntular içinde Anadolu\'da ilk kez rastlanılan ünik (tek, eşi olmayan) eserler de olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çevik, \"Örneğin, 4\'üncü yüzyıl sonuna ait, Bizans dönemi pişmiş kült tepsinin bir benzeri henüz bilinmemektedir. Yine nekropol kazısında ortaya çıkarılan bir oda mezarın içinde çok sayıda kıymetli eser bulundu. Bunlar arasındaki altın kolyenin taşları üzerindeki betimlemeler eşsiz. Bir taşın üzerinde hipodromda yarış halindeki dört quadriga (dört atlı yarış/savaş arabası), bir diğerinde ise atı ve köpeğiyle bir soylu betimlenmiş. Bunlar benzerleri olmayan eserler\" diye konuştu.

ESERLER LİKYA MÜZESİ\'NDE

Myra - Andriake yaz dönemi kazılarında ortaya çıkarılan eserlerin Demre\'deki Likya Uygarlıkları Müzesi\'ne teslim edildiğine değinen Prof. Dr. Çevik, \"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nden alınan izinle, kazılar güz döneminde de üç ay daha devam edecek. Geçen dokuz yılda muhteşem bir kent ortaya çıktı. Kazılarımıza destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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