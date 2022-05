MYP’li Çayır: MHP, BBP’nin Cumhur İttifakı’nda olmasını istemiyor

Örgütlenme faaliyetlerine hız veren Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi (BBP) saflarında, Cumhur İttifakı içerisindeyken yaşadıklarını, mevcut siyasi tabloya itirazlarını, altılı masanın çalışmalarını anlattı.

MYP’li Çayır, MHP’nin Büyük Birlik Partisi’nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasından rahatsız olduğunu söyledi; “MHP o dönem bizim, hâlâ da öyle, fiili olarak, resmi olarak Cumhur İttifakı’nda yer almamızı istemiyordu” diye konuştu.

MHP’nin BBP’yi kendisinden kopmuş bir parti olarak gördüğünü ifade eden Çayır, “Kendisinden kopanın kendisiyle aynı düzlemde olmasını istemiyorlar. Kendilerince sebepleri var ama doğru sebepler değil. İttifak ediyorsanız kabul edecek ya da etmeyeceksiniz. Biz o dönem ne düşündüysek ve yaptıysak inandığımız için yaptık. Yaptığımız yanlış çıkabilir. Sonuçları şu an eleştirilebilir. Bunlarda haklılar ama o anda ona samimiyetle inandığımız için bu şekilde karar verdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğru olabileceğini düşünmüştük. Olumlu bakmıştım. Sonra baktım ki biz zaten Doğu toplumuyuz. Demokrasi çok da yerleşik durumda değil. İnsan hak ve özgürlükleri, inanca ve değere verilen değer üst düzey değil. Dolayısıyla sistem Türkiye’yi içe doğru evirdi ve toplumu da düşünceyi de vicdanı da merhameti de daralttı. Onun için derhal köklü bir şekilde değişiklik gerekiyor” diye konuştu.

"Sistemin Anayasa'da yer alan bütün hususlarının değiştirilmesi gerekiyor"

“Sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değil, sistemin Anayasa'da yer alan bütün hususlarının değiştirilmesi gerektiğini savunan Çayır, “Sosyal hayata, iktisada, hukuka ve adalete bakışımızın insan temelli değiştirilmesi lazım” dedi.

“Birbirini denetleyen, hesap verebilen, "Halk seçmiş beni ne demek hesap vermek" demeyen, her an hesaba çekileceğini bilen, güçler ayrılığına inanan, adaletin tarafsız ve bağımsız olduğu bir sistem olmalı” diyen Çayır, “Kaosa yol açmadığı müddetçe her türlü düşüncenin, inancın sistemde bulunması gerektiğine inanıyorum. Devlet ve siyaset bunu garanti altına almak için vardır. Bunu yok etmek için yoktur. Hoşumuza gidenler güzel, gitmeyenler tu kaka. Kafir. Hain. Böyle saçmalık olur mu?” diye sitem etti.

"Yeter artık bu masallara"

Çayır devamında şunları kaydetti:

“Normalleşmemiz, Türkiye’nin makul bir hale gelmesi lazım. Tayyip Bey yirmi senedir ülkeyi yönetiyor. Yönettin kardeşim, doğru yaptın eksik yaptın. Halk da tarih de bunun kararını verecek. Sırf beş sene daha devam etmek için, 'Devleti satanlar devletin tarafında olanlar' deniyor. Yeter artık bu masallara. Bu masallara milletin de inanmaması lazım. Sonuçta yaptığımız işin adı hizmet. Niye bu kadar tuhaf hale dönüşmüş? Çünkü cari siyaset, siyaseti güç yolu, para kazanma yolu, sadakat yoluna dönüştürmüş. Kimse de kaybetmek, elinden bırakmak istemiyor. Bırakmamak için de her türlü yalana dolana hileye başvuruyor.”

