Myndos'ta alkışlar yükseldi

Myndos Antik Kenti’yle ilgili destek olmak amacıyla 31 Temmuz’da başlatılan konserlerin sonuncusunda etnik müziğin temsilcilerinden‘Kardeş Türküler’ sahne aldı.

Gümüşlük Akademisi Vakfı Tarafından Myndos Antik Kenti'yle İlgili Duyarlılık Oluşturmak ve Kazı Çalışmalarına Destek Olmak Amacıyla 31 Temmuz'da Başlatılan Konserlerin Sonuncusunda Etnik Müziğin Temsilcilerinden'kardeş Türküler' Sahne Aldı.

Gümüşlük Akademisi Vakfı tarafından Myndos Antik Kenti’yle ilgili duyarlılık oluşturmak ve kazı çalışmalarına destek olmak amacıyla 31 Temmuz’da başlatılan konserlerin sonuncusunda etnik müziğin temsilcilerinden‘Kardeş Türküler’ sahne aldı.

Myndos Umut Konserleri etkinliğinde etnik dillerde söylenen türkülere yer veren grup, Cem Karaca, Neşet Ertaş ve Aşık Mahsuni gibi ustaların eserlerini de unutmadı.