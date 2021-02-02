Myanmarlı kadın çektiği spor videosunda darbenin ilk anlarını kaydetti

Myanmar'da yaşayan bir kadın, ülkede gerçekleşen askeri darbeye ilişkin ilk görüntüleri kaydetti. İsminin Khing Hnin Wai olduğu öğrenilen dansçının, internet üzerinden aerobik yaptığı anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini kaydetti.

Çok sayıda paylaşım alan videonun kurgu olduğu iddia edilse de, beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyleyen kadın, daha önce aynı yerde 11 ay boyunca çok sayıda çekim yaptığını açıkladı.