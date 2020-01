Myanmarlı albay, Arakanlılara tecavüz iddialarını böyle reddetti: Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu yılın başında yayınladığı raporda, Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığını bildirdi. Myanmarlı albayın suçlamalar karşısında yaptığı savunma ise iddialar kadar tüyler ürpertti. Albay, "Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?" ifadesini kullandı.

Independent'ın haberine göre Myanmarlı Albay Phone Tint, çok sayıda delil olmasına rağmen Arakanlı kadın ve kız çocukların askerleri tarafından tecavüze uğradığı iddialarını reddetti.

"Look at those women," he meant the Rohingya refugees, "who are making these claims-would anyone want to rape them?" https://t.co/M8uHoGtxJh