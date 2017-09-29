Myanmar'dan kaçanları taşıyan tekne battı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya'da yer alan Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e doğru hareket eden eden teknede 80 kişi bulunuyordu. Ülkelerindeki etnik şiddetten kaçan Rohingyaları taşıyan tekne Bengal Körfezi'nde battı. Kazanın ardından başlatışan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman 40 kişiden umut kesildiğini ve öldüklerinin tahmin edildiğini söyledi.

Sözcü Millman, yarısı çocuk olan teknedekilerin aç ve susuz iki gündür seyir halinde olduğunu ifade etti. Teknenin kıyıdan da görülebilen bir açıklıkta kötü hava koşulları nedeniyle battığını aktaran Millman, kazanın mülteciler neredeyse kurtulmak üzereyken yaşandığını dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin Rohingyaların yaşadığı Arakan eyaletine yönelik askeri operasyonu nedeniyle Ağustos sonundan bu yana 500 binden fazla kişli bölgeyi terk etti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin yaşanları 'etnik temizliğin tipik bir örneği' olarak tanımlamıştı.

BM ülkeye tam erişim istiyor

Myanmar'daki bilirkişi heyetinin görev süresini bir yıl uzatan BM İnsan Hakları Konseyi, başta Arakan olmak üzere ülkenin tamamını gözlemcilerin erişimine açılmasını istedi.

Heyette bulunan Myanmar temsilcisi BM ekibinin sahadaki durumu dikkate almadan hareket ettiğini, bu şekilde Arakan'ın sorunlarına çözüm bulamayacaklarını söyledi.

Arakan bölgesinde 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırmasıyla bölgede askeri operasyon başaltıldı. Müslümanlar, Myanmar güvenlik güçlerini militanlara karşı yaptığı operasyonlarda toplu katliam yapmak ve köyleri yakmakla suçluyor. Myanmar ordusu ise bu iddiaları reddediyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Rohingya Müslümanları, yüzlerce yıldır o topraklarda yaşamalarına rağmen vatandaşlık alamadıkları Myanmar'da yasa dışı göçmen olarak kabul ediliyor.

AP/dpa/GY/HS

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