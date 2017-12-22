Myanmar’daki tutuklu Reuters muhabirleri bırakılmadı

Mergim Özdamar / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Polis, 12 Aralık\'ta Myanmar\'da gözaltına alınan iki Reuters muhabirinin mahkemeye çıktığını ve tutukluluk hallerinin devam edeceğini söyledi.

Polis memuru Myo Thu So, “Evet mahkemeye çıktılar. Karar, Burma Devlet Gizlilik Yasası\'na göre. Bu nedenle şimdilik kimseyle görüşmelerine izin verilmiyor ve soruşturuluyor” dedi.

The Baron\'da yayınlanan habere göre, muhabirler Wa Lone, 31, ve Kyaw Soe Oo, 27, dokuz gün boyunca nerede olduklarına dair hiçbir bilgi verilmeden gözaltında tutuldu. Ziyaretçilere veya avukatlara erişimleri yoktu.

Wa Lone\'un eşi Pan Ei Mon, Perşembe günü polisin iki gazetecinin iyi olduğunu söylediğini ve onlar için yiyecek ve kıyafetler bırakmasına izin verdiklerini söyledi.

Yetkililer, muhabirlerin ülkede 14 yıl hapis cezası olan sömürge dönemi Resmi Sekreterlik Yasası’nı ihlal edip etmediklerini soruşturuyor.

İki gazeteci, Rakhine eyaletinden yaklaşık 655 bin Rohingyalı sığınmacının militanlara yapılan şiddetli bir askeri baskıdan kaçtığı bir kriz üzerinde çalışıyordu.

Myanmar Enformasyon Bakanlığı geçen hafta muhabirlerin “yabancı medyayla paylaşmak amacıyla yasadışı olarak bilgi topladıklarını” açıkladı.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi\'nin Sözcüsü Çarşamba günü polisin soruşturmayı neredeyse tamamladığını, bunun üzerine bir dava açılacağını, gazetecilerin bir avukata erişebileceğini ve ailelerinin üyeleriyle görüşebileceklerini söyledi.

Sözcü, İçişlerinin ve polisin kendisine iki muhabirin Myanmar\'ın en büyük şehri Yangon\'da gözaltına alındığını, “iyi durumda” olduğunu ve yasadışı sorgulamaya tabi tutulmadığını söylediğini söyledi.

Bir dizi hükümet, insan hakları ve gazeteci grubu, muhabirlerin avukata, meslektaşlarına ve aile üyelerine erişime izin verilmeden tutuklu olmalarından ötürü Myanmar\'ın makamlarını eleştirdi.

Polis sözcüsü Myo Thu Soe, “Polis teşkilatı soruşturma sırasında onlara işkence yapmıyor. İnsan haklarına aykırı olan hiçbir şey yapmıyoruz.” dedi. (Fotoğraflı)