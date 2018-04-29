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BBC Türkçe

Myanmar'da tutuklanan TRT World çalışanları serbest bırakıldı

İnsansız hava aracıyla izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle iki aydır tutuklu olan TRT World ekibi, haklarındaki ek suçlamaların düşürülmesini takiben serbest bırakıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Myanmar'da insansız hava aracıyla (İHA) izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle 2 aydır tutuklu olan TRT World ekibi, haklarındaki ek suçlamaların düşürülmesini takiben serbest bırakıldı.

TRT yönetimi, mahkeme kararının ardından serbest bırakılan personelin hapishaneden Yangon Havalimanı'na transferi ve sonrasında sorunsuz bir şekilde Myanmar'dan ayrılabilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.

Kanalın İstanbul ofisinde muhabir olarak çalışan Malezya vatandaşı Mok Choy ile Singapur vatandaşı kameraman Lau Hon Meng ile Myanmar vatandaşları tercüman Aung Naing Soe ve sürücü Hla Tin, 27 Ekim'de başkent Nepido'daki parlamento binası yakınlarında yapacakları çekim öncesinde gözaltına alınmışlardı.

TRT World ekibi, 10 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece haklarındaki ilk suçlama olan "Havacılık Yasalarını ihlal"den ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Ekine yöneltilen ve daha sonra mahkemece düşürülen suçlama ise "İthalat ve İhracat Kanunu ile Göçmenlik Yasalarını ihlal"di.

TRT, ekibin hazırlayacağı belgeselle ilgili çalışmaların detaylarının Myanmar Bilgi Bakanlığı ile paylaşıldığını ama buna rağmen tutuklandıklarını bildirmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Myanmar'daki muhataplarıyla temas kurmuş ve TRT World çalışanlarının serbest bırakılması için hukuki zemin çerçevesinde girişimlerde bulunmuştu.

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