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Dünya
Deutsche Welle

Myanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

Myanmar’da TRT World için çalışan iki gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin parlamento binası üzerinde drone aracılığıyla çekim yaptıkları ileri sürülüyor.

28 Ekim 2017 16:10

TRT World için çalışan Singapur vatandaşı Lau Hon Meng ile Malezya vatandaşı Mok Choy'un Cuma günü Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’da gözaltına alındığı belirtiliyor. Myanmar Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki gazetecinin "parlamento binası üzerinde drone uçurdukları için sorgulandığı” ifade edildi.

TRT World konuyla ilgili haberinde gazetecilerin serbest kalması için Myanmar makamlarıyla iletişime geçtiklerini açıkladı. Haberde emniyet teşkilatı Shwe Thaung'un gözaltıları doğruladığı ancak soruşturmanın devam etmesi dışında konuyla ilgili bilgi vermediği ifade edildi.

Myanmar devlet televizyonu MRTV'nin haberinde gazetecilerin parlamento üzerinde drone aracılığıyla çekim yapmak için izin almadıkları belirtildi. Haberde Myanmar Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak Singapur ve Malezya büyükelçiliklerini haberdar ettiği ifade edildi.

İki gazetecinin Myanmar'ın tanınmış gazetecilerinden Aung Naing Soe ile birlikte çalıştıkları ifade ediliyor. Aung Naing Soe'nin Yangon kentindeki evine de cuma günü Myanmar polisi tarafından baskın düzenlendi. Polisin gazetecinin flaş disklerine el koyduğu ve bilgisiyarını açmaya çalıştığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ağustos ayından bu yana 600 binden fazla Rohingya yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler, Müslüman Rohingaların Bangladeş'e kaçmalarından Myanmar ordusunun sorumlu olduğunu açıklamıştı.

AFP/EC,GY

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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