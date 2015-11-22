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Dünya
Deutsche Welle

Myanmar'da toprak kayması 90 can aldı

Myanmar’da bir yeşim taşı madeni yakınında meydana gelen toprak kaymasında en az 90 kişi hayatını kaybetti.

22 Kasım 2015 14:54


Kaçhin eyaletinde yağmur suları nedeniyle 300 metre yükseklikteki bir tepeden kayan toprak 50'den fazla kulübeyi yerinden söktü. Yüzden fazla kişinin toprak altında kaldığı sanılıyor. Hpakant'ta meydana gelen olayda yerel makamların açıklamalarına göre enkaz altından sadece bir kişi çıkartılabildi. Ancak bu kişi de kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kötü hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılabiliyor.

Dünyada en değerli yeşim taşı Myanmar'da çıkartılıyor. Ülkenin Çin sınırı yakınlarında binlerce insan yeşim taşı çıkartarak hayatını kazanmaya çalışıyor ve sık sık toprak kaymasının kurbanı oluyorlar. Mart ayında yine aynı bölgede meydana gelen faciada en az 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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