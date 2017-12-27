T24 LogoT24 Logo
Dünya

Myanmar’da Reuters muhabirlerinin gözaltı süreleri uzatıldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Son iki haftadır Myanmar'da gözaltında olan iki Reuters muhabirinin gözaltı süresi bugün iki hafta daha uzatıldı

27 Aralık 2017 20:13

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Son iki haftadır Myanmar\'da gözaltında olan iki Reuters muhabirinin gözaltı süresi bugün iki hafta daha uzatıldı.
Mahkemede yargıç Ohn Myint, Wa Lone, 31, ve Kyaw Soe Oo, 27, isimli muhabirlerin davasında, polisin talebi üzerine, gözaltı süresinde 14 günlük uzatmayı kabul etti. Polis daha sonra muhabirleri cezaevine götürdü. Muhabirler daha önce bir polis teşkilatında tutuluyorlardı.
İki gazetecinin, gözaltına alınmalarından bu yana ilk kez Reuters tarafından tutulan avukatları ve aileleri ile görüşmelerine izin verildi.
İki gazeteci, Rakhine eyaletinden yaklaşık 655 bin Rohingyalı sığınmacının ülkeyi terkederek komşu Bangladeş\'e geçmelerine neden olan olaylara ilişkin haber yapıyordu.
Muhabirler, 12 Aralık’ta polis memurlarıyla akşam yemeği yemek üzere buluştuklarında tutuklandı.
Muhabirler gözaltı süresi boyunca kötü muamele görmediklerini söylediler.
Wa Lone, “Elimizden gelen en iyi şekilde yüzleşeceğiz, çünkü hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadık. Medya yasasını ve ve etik kuralları hiç bir zaman ihlal etmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Reuters\'dan yapılan açıklamada, iki muhabirin yalnızca görevlerini yerine getirdiğini ve serbest bırakılmaları gerektiğini vurgulandı.
Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Kanada da dahil olmak üzere dünyanın önde gelen bazı ülkelerinden hükümet yetkilileri ile BM üst düzey yetkilileri, muhabirlerin serbest bırakılmasını isteyen açıklamalar yaptılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHASonMyanmarReutersMahkemedeOhn Myint Wa LoneKyaw Soe OoPolisMuhabirlerRakhineRohingyalıBangladeşAralıktaWa LoneMedyaElimizdenBirleşmiş MilletlerKanadaBM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24