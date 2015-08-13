T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Myanmar'da ordudan iktidar partisine müdahale

Myanmar'da askeri cuntanın sona ermesinden dört yıl sonra, güvenlik güçleri, iktidardaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi'nin (USDP) merkezini kuşattı.

13 Ağustos 2015 19:52


8 Kasım'daki seçimler öncesi Myanmar'da iktidar kavgası sertleşti.

Bir parti üyesinin verdiği bilgilere göre, başkent Naypidav'daki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma adlı iktidar partisi'nin (USDP) merkezi gece boyunca 200 polis ve asker tarafından kuşatıldı. Güvenlik güçleri, saatler boyunca binaya giriş-çıkışları engelledi.

Ayrıca parti genel merkezinde dün akşam yapılan toplantıda aralarında USDP Başkanı Shwe Mann'in da bulunduğu bazı parti üyelerinin görevlerinden alındığı açıklandı.

Schwe Mann'ın seçimlerde aday olmak isteyen 100 askeri geri çevirdiği, bunun üzerine Devlet Başkanı Thein Sein ile USDP Genel Başkanı Schwe Mann arasındaki gerginliğin büyüdüğü öne sürüldü. Eski generaller Sein ile Mann arasındaki anlaşmazlıkların uzun bir süredir devam ettiği biliniyordu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Schwe Mann güvenlik güçlerinden oluşan bir eskort eşiliğinde evine götürüldü. Mann'ın ev hapsine alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyor. "Partinin hala bir üyesi ama tüm desteğini kaybetti" diyen bir parti çalışanı, "USDP seçimleri kazansa bile yeniden başkan olma şansı yok" dedi.

Ancak uzmanlar 8 Kasım'da yapılacak seçimlerden Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi başkanlığındaki NLD partisinin galibiyetle çıkmasını bekliyor. Uzmanlar, sık sık görüşen Schwe Mann ile Suu Kyi arasında bir anlaşma olabileceğini iddia ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MyanmarBirlik DayanışmaKalkınma PartisiKasımNaypidav Birlik DayanışmaKalkınmaUSDP Başkanı Shwe MannMannDevlet Başkanı Thein SeinUSDP Genel Başkanı Schwe MannSeinSchwe MannNobel BarışAung San Suu KyiNLDSuu Kyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24