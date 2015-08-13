Myanmar'da ordudan iktidar partisine müdahale



8 Kasım'daki seçimler öncesi Myanmar'da iktidar kavgası sertleşti.

Bir parti üyesinin verdiği bilgilere göre, başkent Naypidav'daki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma adlı iktidar partisi'nin (USDP) merkezi gece boyunca 200 polis ve asker tarafından kuşatıldı. Güvenlik güçleri, saatler boyunca binaya giriş-çıkışları engelledi.

Ayrıca parti genel merkezinde dün akşam yapılan toplantıda aralarında USDP Başkanı Shwe Mann'in da bulunduğu bazı parti üyelerinin görevlerinden alındığı açıklandı.

Schwe Mann'ın seçimlerde aday olmak isteyen 100 askeri geri çevirdiği, bunun üzerine Devlet Başkanı Thein Sein ile USDP Genel Başkanı Schwe Mann arasındaki gerginliğin büyüdüğü öne sürüldü. Eski generaller Sein ile Mann arasındaki anlaşmazlıkların uzun bir süredir devam ettiği biliniyordu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Schwe Mann güvenlik güçlerinden oluşan bir eskort eşiliğinde evine götürüldü. Mann'ın ev hapsine alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyor. "Partinin hala bir üyesi ama tüm desteğini kaybetti" diyen bir parti çalışanı, "USDP seçimleri kazansa bile yeniden başkan olma şansı yok" dedi.

Ancak uzmanlar 8 Kasım'da yapılacak seçimlerden Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi başkanlığındaki NLD partisinin galibiyetle çıkmasını bekliyor. Uzmanlar, sık sık görüşen Schwe Mann ile Suu Kyi arasında bir anlaşma olabileceğini iddia ediyor.