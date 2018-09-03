Myanmar'da iki Reuters muhabirine 7'şer yıl hapis cezası (2)

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Myanmar\'da Roghinya krizini haber yapan iki Reuters muhabiri 7\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reuters muhabirleri Wa Lone (32) ve Kyaw Soe Oo (28) yaklaşık bir yıldır devlet sırlarını açığa çıkarmak suçundan tutuklu yargılanıyordu.

Reuters muhabirleri ülkenin kuzeyinde yer alan bir köyde öldürülen Rohingyalıları araştırırken yetkililer tarafından bir yemeğe davet edilmiş ve ardından gözaltına alınmışlardı.

Myanmar Savcılığı iki muhabiri \"devlet sırlarını açık etmekle\" suçlarken, muhabirler belgelerin kendilerine yetkililer tarafından verildiğini iddia etmişlerdi.

Hapis cezası kararını onaylayan hakim Ye Lwin, kararını açıklarken iki muhabirin, “normal muhabirler gibi davranmadıklarını” ve “birkaç defa gizli dosyalara ulaşmak için çaba gösterdiklerini” söyledi.

Muhabirleri savunan avukat Khin Maung Zaw, kararın ülkenin imajını kötü göstereceğini söyledi ve muhabirlerin bir an önce salıverilmesi için her seçeneğe başvuracağını ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Kanada ve Avustralya’dan basın özgürlüğü savunucuları da iki muhabirin aklanması çağrısı yaptılar.

Verilen hapis cezası kararı Myanmar tarafından basın özgürlüğüne zalim bir darbe olarak tanımlanırken pek çok muhabir ve aktivist Pazar günü Yangon’da bir eylem yaptılar.