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BBC Türkçe

Myanmar'da hapse atılan TRT World ekibine yönelik suçlamalar düşürüldü

Myanmar polisi, bir insansız hava aracıyla çekim yapmaları nedeniyle gözaltına alınan, TRT World adına çalışan iki gazeteci bir çevirmen ve bir şöföre karşı yapılan suçlamaların düşürüleceğini duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Myanmar polisi, bir insansız hava aracıyla çekim yapmaları nedeniyle gözaltına alınan, TRT World adına çalışan iki gazeteci bir çevirmen ve bir şöföre karşı yapılan suçlamaların düşürüleceğini duyurdu.

TRT için çalışan biri Singapur, bir Malezya ve ikisi Myanmar vatandaşı dört kişi, başkent Naypitaw'da parlamento binasının yakınlarında çekim yaparlarken gözaltına alınmışlardı.

Gözaltına alınanlar şu anda ülkedeki uçuş yasasını ihlal etmekten aldıkları iki aylık cezayı çekiyorlar ve başka suçlamlaar da yöneltilmişti.

Myanmar'da TRT World ekibine 2 ay hapis cezası

Ancak Naypyitaw'da görülen davaya katılan bir polis yetkilisi, diğer suçlamaların düşürülmesini istedi.

Polis yetkilisi Tun Tun Win, zanlıların ulusal güvenliğe zarar verme niyeti bulunmadığnı belirtti.

Singapurlu kameraman Lau Hon Meng, Malezyalı muhalbir Mok Choy Lin, Myanmarlı gazeteci ve çevirmen Aung Naing Soe ve yine Myanmarla şöförleri Hla Tin 27 Ekim'de gözaltına alınmışlardı.

Polis yetkilisi Tun Tun Win, suçlamaları düşürme kararının Singapur ve Malezya'yla ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Reuters Haber Ajansı, savcının da Perşembe günü suçlamaları düşürmesinin beklendiğini belirtti.

Cezaları 9 Ocak'ta biten dört kişinin erken salıverebileceği kaydediliyor.

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