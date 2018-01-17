Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi Türkiye'de

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ARAKANLI Müslümanların dramını belgeselleştirmek için Myanmar’da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirecekleri çekim öncesinde polis tarafından gözaltına alınan 4 kişilik ekipten, TRT World çalışanı Malezya vatandaşı muhabir Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı tercüman Aung Naing Soe bu sabah İstanbul’a ulaştı.

Singapur Hava Yolları\'nın tarifeli uçağı ile sabah 8:30\'da İstanbul’a iniş yapan Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe’yi Atatürk Havalimanı’nda TRT World ekibi çiçeklerle karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lin, şunları söyledi:

“Gözaltına alındığımız 27 Ekim tarihinden bu yana Türkiye’deki herkes, bizlerin iyi olması ve serbest bırakılmamız için çok çaba sarf ettiler. Bizleri yalnız bırakmadıkları için Türkiye devleti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile TRT World ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Arakanlı Müslümanlar ile ilgili belgesel çekimleri için gittiğimiz Myanmar’da kullanacağımız İHA ile ilgili herhangi bir eksik belge olmamasına rağmen, yerel kolluk güçleri tarafından gözaltına alındık ve 2 ay hapis cezasına çarptırıldık. Hakkımızdaki ikinci suçlama ‘İthalat ve İhracat Kanunu ve Göçmenlik Yasaları’, 16 Kasım’daki ikinci duruşmada mahkemece düşürüldü. Serbest kaldığımız ve Türkiye’ye döndüğümüz için çok mutluyum” dedi.

TRT World’ün Myanmar ekibinin tercümanlığını üstlenen Myanmarlı Müslüman Aung Naing Soe ise “İki ayı aşan tutukluluk süresinin ardından 29 Aralık tarihinde serbest bırakıldık. İlk günden bugüne desteğini yanımızda hissettiğimiz Türk halkına teşekkürlerimi sunarım ” diye konuştu.

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