T24 LogoT24 Logo
Dünya

Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı

Çin yapımı Y-8 tipi turbo pervaneli uçak, 7 Haziran Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Myeik kentinden havalandıktan yarım saat sonra radardan kaybolmuştu

12 Haziran 2017 16:30

Myanmar'da, geçen hafta çarşamba günü 122 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken denize düşen askeri nakliye uçağının yolcularından 76'sının cesedine ulaşıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin Andaman Denizi'nden pazar günü 13, pazartesi de 17 kişinin daha cesedini çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, şu anda kadar 28'i kadın, 12'sini çocuk toplam 76 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

 

"Kazanın nedeni olumsuz hava koşulları"

 

Diğer yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, kazanın muhtemelen kötü havadan kaynaklandığını belirtti.

Çin yapımı Y-8 tipi turbo pervaneli uçak, 7 Haziran Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Myeik kentinden havalandıktan yarım saat sonra radardan kaybolmuştu. Uçakta çoğu ordu mensuplarının aileleri olmak üzere 108 yolcu ve 14 kişilik mürettebat bulunuyordu.

ETİKETLER

Myanmaruçakdüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24