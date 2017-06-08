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Dünya
Deutsche Welle

Myanmar'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Düşen uçakta 122 yolcu ve mürettebat bulunuyordu

08 Haziran 2017 10:48

Myanmar'daki kayıp askeri uçağın enkazı kıyının 35 kilometre kadar açığında bulundu. Uçakta askerlerle ailelerinin ve 15 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarına uçak, helikopter ve gemiler katıldı. Bugün denizde enkaz parçaları, bavullar ve can yelekleri bulundu.

Uçağın düşüş nedeni belirsizliğini koruyor

Uçağın muhtemel düşüş nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Muson mevsiminin başladığı bölgede kuvvetli sağanak yağışlar kaydediliyor. Uçağın pilotunun 3 bin saatlik uçuş tecrübesi olduğu açıklandı. 2016 yılının şubat ayında başkent Naypiitav yakınlarında meydana gelen uçak kazasında da 5 kişi ölmüştü.

54 milyon nüfuslu Myanmar uzun yıllar uluslararası alanda izolasyona düştükten sonra dış dünyaya açılmıştı. Eski adı Birmanya olan ülkenin hükümetine 2016 yılından beri, askeri dikta döneminde dört yıl hapis yatan Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi başkanlık ediyor. Kabinede çok sayıda ordu mensubu da yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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