Myanmar'da deprem oldu: 6 ölü

Myanmar'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde ilk bilgilere göre, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Associated Press haber ajansının yerel basına dayandırdığı haberine göre, şiddetli depremde bir köprü çöktü, çok eski bir Budist pagodasında da ağır hasar meydana geldi.

Yetkililer, sabah saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin en büyük ve ve kalabalık ikinci şehri Mandalay'ın güneyindeki Shwebo kasabası yakınları olarak açıkladı.

Depremin Bangkok ve Tayland'da da hissedildiği kaydedildi.