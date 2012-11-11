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Yaşam

Myanmar'da deprem oldu: 6 ölü

Myanmar'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü

11 Kasım 2012 13:00

Myanmar'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde ilk bilgilere göre, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Associated Press haber ajansının yerel basına dayandırdığı haberine göre, şiddetli depremde bir köprü çöktü, çok eski bir Budist pagodasında da ağır hasar meydana geldi.

Yetkililer, sabah saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin en büyük ve ve kalabalık ikinci şehri Mandalay'ın güneyindeki Shwebo kasabası yakınları olarak açıkladı.

Depremin Bangkok ve Tayland'da da hissedildiği kaydedildi.

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