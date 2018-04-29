Myanmar'da çatışmalar yeniden başladı; 3 haftada 4 bin kişi komşu ülkelere sığındı

Myanmar’da çatışmaların tekrar alevlenmesi nedeniyle yeni bir göç dalgası daha başladı. Üç hafta içinde yaklaşık 4 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Myanmar’ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde ordu güçleriyle etnik isyancı gruplar arasındaki çatışmalar yeniden tırmanırken son üç haftada 4 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. AFP’ye konuşan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu Başkanı Mark Cutts, buna yılın başından beri çatışmalardan dolayı kaçan 15 bin kişinin dahil olmadığını belirterek, “yerel kuruluşlardan çatışma bölgelerinde hâlâ çok sayıda sivilin olduğu” yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Myanmar hükümeti ile Kaçin Bağımsızlık Ordusu arasında 2011’de bozulan ateşkesten bu yana Kaçin ve Şan eyaletlerindeki kamplarda 90 binden fazla kişi yaşıyor.

Myanmar’da Arakan eyaletinde geçen ağustos ayında İslamcı militanların karakollara saldırmasının ardından sivilleri de hedef almakla suçlanan hükümet güçlerinin sert yanıtı ile yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, komşu Bangladeş’e sığındı.