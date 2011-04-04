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Dünya

MYANMAR'DA 700 BALIKÇI KAYIP YANGON (A.A)

04 Nisan 2011 16:04

-MYANMAR'DA 700 BALIKÇI KAYIP YANGON (A.A) - 04.04.2011 - Myanmar'da geçen ay çıkan fırtınadan sonra yaklaşık 700 balıkçının hala kayıp olduğu belirtildi.  ''Weekly Eleven'' gazetesi, geçen ay 3 gün süren fırtınanın, Andaman Denizi'ndeki balıkçı teknelerinin parçalanmasına neden olduğunu ve yaklaşık 700 balıkçının hala bulunamadığını kaydetti.   Fırtınanın ardından 15 bin 583 balıkçının da kurtarıldığı belirtiliyor.  Ülkede 14-17 Mart günlerinde görülen şiddetli fırtına, gemilerin alobara olmasına ve binlerce bambu balıkçı salının açık denize sürüklenmesine neden olmuştu.  Hükümet, resmi ölü sayısı hakkında henüz açıklama yapmadı.

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