-MYANMAR'DA 700 BALIKÇI KAYIP YANGON (A.A) - 04.04.2011 - Myanmar'da geçen ay çıkan fırtınadan sonra yaklaşık 700 balıkçının hala kayıp olduğu belirtildi. ''Weekly Eleven'' gazetesi, geçen ay 3 gün süren fırtınanın, Andaman Denizi'ndeki balıkçı teknelerinin parçalanmasına neden olduğunu ve yaklaşık 700 balıkçının hala bulunamadığını kaydetti. Fırtınanın ardından 15 bin 583 balıkçının da kurtarıldığı belirtiliyor. Ülkede 14-17 Mart günlerinde görülen şiddetli fırtına, gemilerin alobara olmasına ve binlerce bambu balıkçı salının açık denize sürüklenmesine neden olmuştu. Hükümet, resmi ölü sayısı hakkında henüz açıklama yapmadı.