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Dünya
Deutsche Welle

Myanmar’da 2 bin 600’den fazla ev kül oldu

Myanmar’da Rohinga milisleri ve ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmalardan dolayı yüz binlerce kişi yerinden edildi. Ülkede bir haftada 2 bin 600’den fazla ev kül oldu.

02 Eylül 2017 17:14

Myanmar'ın kuzeydoğusunda Rohinga Müslümanlarının yaşadığı Rakhayn eyaletinde (Arakan) son bir haftada 2 bin 625 ev yakılarak yerle bir edildi.

Devlet kontrolündeki Global New Light of Myanmar gazetesine göre beş farklı yerleşim noktasında yapılan saldırılardan Arakan Rohinga Kurtuluş Ordusu (ARSA) sorumlu tutulurken, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), incelediği uydu görüntülerine dayanarak Myanmar ordusunun evleri kasıtlı bir şekilde yaktığını savundu.

Yazılı bir açıklama yapan HRW Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson “Yeni uydu görüntüleri bir Müslüman köyünün tamamen yerle bir edildiğini gösteriyor ve kuzeydeki Rakhayn eyaletindeki yıkımın daha önce düşündüğümüzden çok daha büyük olabileceğine dair bizi ciddi bir şekilde endişelendiriyor” ifadesini kullandı.

Myanmar güvenlik güçleri ile ARSA arasındaki çatışmalar son bir haftada 400’den fazla kişinin hayatına mal olurken, 11 bin 700’den fazla Gayrimüslim Rohinga da bölgeden tahliye edildi.

Kaçış sürüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre 58 binden fazla Rohinga, Myanmar’ın komşu ülkesi Bangladeş’e kaçtı.

İki ülke arasındaki Naf Nehri’ni geçerek gelen yeni sığınmacılarla birlikte kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarını kaydeden BM çalışanları, kampların da neredeyse dolduğunu ve önümüzdeki günlerde daha fazla yer açmak gerektiğini belirtti.

WFP faaliyetlerini durdurdu

Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), bölgede insani şartların kötüleşmesi dolayısıyla faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada “güvenlik durumunun kötüleşmesi sebebiyle eyaletteki tüm WFP gıda yardımı faaliyetleri sonlandırılmıştır” ifadesi kullanıldı. Kurum ayrıca bu durumda 250 binden fazla yerinden edilmiş insanın etkileneceğini ekledi.

WFP ve benzeri yardım kuruluşları Myanmarlı yetkililer tarafından Rohinga milislerine dolaylı yoldan destek olmakla suçlanıyor.

Yardım malzemelerinin bir kısmının milislerin eline geçmesinin önünü alamamakla itham edilen yardım kuruluşları, aynı zamanda Myanmar hükümeti tarafından Müslümanların tarafını tutan faaliyetler göstermekle de suçlanıyor.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohinga Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Sefalet çeken Myanmar'daki Müslümanlar dünyanın en zorluk çeken ve haklarında en fazla yasal işlem yapılan azınlıkları arasında yer alıyor.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi yıllardır kötü muameleye tabi tutulan Rohinga Müslümanlarının sorunlarına eğilmemesi nedeniyle Batılı devletler tarafından eleştiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,AFP/ÇÖ,BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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